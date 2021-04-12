Мошенник взял $53 тысячи у мужчины и скрылся. Его нашли и задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Фото УВД Октябрьского района столицы. Подозреваемый в мошенничестве

По ее данным, 22 февраля в милицию обратился горожанин и рассказал, что 9 декабря 2019 года некий мужчина обещал продать машину Land Cruiser 200, взял $53 тысячи и скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Сотрудники милиции нашли и задержали 41-летнего А. И. По решению суда он водворен в СИЗО-1 на два месяца.

Правоохранители проверяют причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступлений.