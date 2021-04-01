В Кыргызстане за сутки произошло три землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 31 марта примерно в 7.40 подземные толчки ощутили жители сел Кок-Сай, Шекер, Кара-Сай Кара-Бууринского района Таласской области. Интенсивность толчков достигла 3 баллов. На территориях, граничащих с Узбекистаном, магнитуда составила около 4 баллов.

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Землетрясение интенсивностью 3 балла в 12.11 ощутили также жители сел Сары-Булак, Тогуз-Булак, Сары-Кунгей Кара-Кульджинского района и в селах Кара-Джигач, Кен-Жылга Алайского района Ошской области.

Третье землетрясение зафиксировано в 22.25 в селах Божой, Кызыл-Коргон, Советское Кадамджайского района Баткенской области. Магнитуда подземных толчков достигла от 2,5 до 3,5 балла.

Пострадавших и разрушений нет.