По факту обнаружения новорожденной начато расследование

В Бишкеке по факту обнаружения новорожденного на улице начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По ее данным, примерно в 7.35 поступил вызов о том, что на улице Салиевой найден ребенок.

По прибытии на место в ящике обнаружена новорожденная девочка, завернутая в белую ткань. После ребенок был доставлен в дом малютки на карете скорой помощи. Состояние ребенка врачи охарактеризовали как удовлетворительное.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 150 «Оставление в опасности» УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по розыску подозреваемых лиц.