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Происшествия

В Канте грабители похитили гражданина Китая и угрожали ему расправой

В Бишкеке сотрудники 3-го управления ГУБОП задержали подозреваемых, которые похитили гражданина Китая, избили его и вымогали деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Вечером 19 февраля в Канте неизвестные в количестве 5-6 человек насильно посадили иностранного гражданина в автомашину белого цвета и вывезли в сторону Кара-Балты.

Злоумышленники привезли иностранца в поле к одному из кладбищ. Угрожая ножом и избивая жертву, они стали вымогать деньги. Требовали заплатить им $5 тысяч 100. Под утро его привезли обратно и бросили в городе, а сами скрылись, отобрав у потерпевшего 5 тысяч сомов. Перед тем как отпустить жертву, грабители велели приготовить еще деньги», — проинформировали в пресс-службе министерства.

При расследовании выяснилась интересная деталь — в разбое и вымогательстве гражданина Китая замешаны его соотечественники, временно проживающие в Бишкеке.

«Оперативники задержали подозреваемых 22 февраля в 20.30 на одной из улиц Бишкека при получении части вымогаемых денег — $1 тысячи. Одному из задержанных 35 лет, второму — 27», — сообщили в МВД.

Решением суда оба задержанных иностранца водворены в СИЗО сроком на два месяца. Ведутся поиски их соучастников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185056/
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