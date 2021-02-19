Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотрудники УПСМ и МЧС

В Бишкеке спасли молодого мужчину, который пытался покончить с собой. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке предотвратили попытку суицида местного жителя

По его данным, сегодня примерно в 10.00 в милицию поступило сообщение о том, что в новостройке «Ак-Ордо» неизвестный мужчина прыгнул в канаву и не может выбраться.

Сотрудники УПСМ и МЧС прибыли на место и выяснили, что 27-летний бишкекчанин хотел покончить жизнь самоубийством из-за семейной ссоры. В результате падения он получил несколько телесных повреждений. Его госпитализировали.