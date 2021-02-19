13:38
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Происшествия

Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотрудники УПСМ и МЧС

В Бишкеке спасли молодого мужчину, который пытался покончить с собой. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке предотвратили попытку суицида местного жителя

По его данным, сегодня примерно в 10.00 в милицию поступило сообщение о том, что в новостройке «Ак-Ордо» неизвестный мужчина прыгнул в канаву и не может выбраться.

Сотрудники УПСМ и МЧС прибыли на место и выяснили, что 27-летний бишкекчанин хотел покончить жизнь самоубийством из-за семейной ссоры. В результате падения он получил несколько телесных повреждений. Его госпитализировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184059/
просмотров: 644
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали водителя Toyota, сбившего пешехода на улице Токтогула
Водитель Nissan врезался в две припаркованные машины и скрылся. Его задержали
В Бишкеке машины ГБР нарушают правила ПДД. За сутки задержали пятерых водителей
В Бишкеке выявили 356 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД
За неделю в Бишкеке выявили 7 тысяч 740 нарушений ПДД
В Бишкеке задержали подозреваемых в грабеже
Мужчина украл телефон в маршрутке. Его задержали
Пьяный водитель маршрутки № 146 оштрафован на 17,5 тысячи сомов
В Алае повесилась девушка. Милиция возбудила дело
Вытащили телефон и деньги из кармана куртки. Подозреваемого в краже задержали
Популярные новости
Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Караван&raquo; Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»
Конфликт на&nbsp;границе. Электрические столбы демонтированы Конфликт на границе. Электрические столбы демонтированы
Скандал с&nbsp;радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема
Райымбека Матраимова вновь вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
19 февраля, пятница
13:04
Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотрудники УПСМ и МЧС Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотру...
12:53
Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года с Россией
12:29
Водитель пожаловался на произвол автоинспекторов в Нарыне
12:26
Премьер-министр поздравил сотрудников и ветеранов органов Финансовой полиции
12:22
Фонд развития Иссык-Кульской области возглавил бывший сотрудник ГКНБ