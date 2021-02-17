Лжесотрудник ГКНБ обманывал людей, обещая работу в крупных компаниях

В Кыргызстане задержан лжесотрудник ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.

По его данным, лжесотрудник выявлен в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 359 части 2 «Подделка документов» УК КР.

Им оказался 26-летний уроженец Иссык-Кульской области.

Установлено, что К.у.А., представляясь сотрудником ГКНБ, а также прикрываясь прямой связью с одним из членов ОПГ, обещал за деньги трудоустройство в крупные компании.

В результате обыска его автомашины обнаружены два служебных удостоверения работника аппарата ЖК, пропуск в здание парламента, два подложных автомобильных номерных знака российской и дипломатической регистрации, свидетельство о регистрации транспортного средства российского образца, зарегистрированное на него, визитная карточка руководителя ООБДД с личной подписью, печать с оттисками ЖК и фотографии в телефоне в форме сотрудника ГКНБ.

По собранным материалам назначены соответствующие экспертизы, результатам которых будет дана юридическая оценка.

В настоящее время лжесотрудник возместил большую часть причиненного ущерба потерпевшим.

Следственные мероприятия продолжаются.

ГКНБ просит всех пострадавших от действий К.у.А. обратиться в УГКНБ по Иссык-Кульской области по номеру телефона 0392251180 или в дежурную службу ГКНБ по телефону 0312660475.