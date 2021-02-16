Спасаясь от грабителей, 20-летний парень выпрыгнул из машины. Их задержали

В селе Аламедин Чуйской области трое мужчин напали на 20-летнего парня и забрали у него телефон. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 13 февраля поступило сообщение по факту разбойного нападения в селе Аламедин.

Выяснилось, что трое мужчин примерно в 3.30 под предлогом подвезти посадили А.О., 2001 года рождения, в машину «Хонда Фит», затем, угрожая ножом и кастетом, забрали у него телефон. После А.О., опасаясь физической расправы, выпрыгнул из автомашины и обратился в милицию.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 202 «Разбой» УК КР.

В качестве подозреваемых задержаны трое граждан: Б.К., 2001 года рождения, Т.А., 2000 года рождения и С.С., 2003 года рождения. Двоим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении третьего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отмечается, что подозреваемый 20-летний Б.К., ранее осужден Первомайским районным судом за совершение грабежа на территории столицы и отбывал наказание условно.

Досудебное производство продолжается.