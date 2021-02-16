Коррупционная схема по сокрытию налогов выявлена в Кыргызстане

В Кыргызстане выявлена коррупционная схема по сокрытию налоговых платежей в особо крупном размере. Она действовала при ввозе товаров в Кыргызстан из стран ЕАЭС. Об этом сообщили в Финполе.

По данным пресс-службы ведомства, преступники в сговоре с должностными лицами уполномоченных органов подбирали и вербовали граждан КР за определенное денежное вознаграждение, планирующих переехать на постоянное место жительства в другое государство. Они регистрировали на их имя ОсОО и в последующем ввозили товары народного потребления в крупных объемах из стран ЕАЭС без уплаты соответствующих налоговых платежей.

Фото Финпола КР

Указанные лица за определенную плату готовили фиктивный пакет документов от имени иностранных хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории зарубежных стран, тем самым способствуя уклонению от уплаты налоговых платежей фактических хозяев ввозимых товаров.

Задержан основной организатор указанной преступной схемы — гражданин А.А. Он заключен под стражу в СИЗО № 1 Бишкека до окончания следствия.

В ходе проведения обысков в машине и в доме А.А. найдены и изъяты печати иностранных компаний (Казахстана и России), бухгалтерские документы, паспорта граждан КР, а также денежные средства в крупном размере.

Ведется следствие.