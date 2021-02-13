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Больше 7 тысяч бутылок опасного и контрафактного алкоголя изъяли в Кыргызстане

Больше 7 тысяч поддельного и контрафактного алкоголя изъяли в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях сотрудники Государственной налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе рейдов установлены девять магазинов, где продавали алкогольную продукцию без разрешительных документов. Изъяты 4 тысячи 847 бутылок. В столице выявили факт незаконной реализации алкоголя кустарного производства с сомнительными акцизными марками. У торговца отсутствовали лицензия и сопроводительные документы. Изъяты 2 тысячи 500 бутылок водки», — сказали в ГНС.

В отношении всех нарушителей примут меры в рамках законодательства, отметили в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183357/
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