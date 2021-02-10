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Происшествия

Кыргызстанка пыталась ввезти в страну золотые украшения на 53 миллиона сомов

Выявлен факт контрабандного ввоза драгоценных металлов на территорию Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что сотрудниками АКС ГКНБ в международном аэропорту «Манас» при попытке пересечения таможенной зоны без соответствующего оформления задержана кыргызстанка, 39-летняя Т.Л., прибывшая из-за рубежа.

«Во время досмотра у нее в багаже обнаружены ювелирные изделия общим весом более 17 килограммов стоимостью более 53 миллионов сомов. В рамках имеющегося досудебного производства проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182928/
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