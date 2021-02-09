В Бишкеке милиция за сутки разыскала без вести пропавшего ребенка

Сотрудники УВД Октябрьского района в течение суток разыскали 12-летнего ребенка, без вести пропавшего в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

«8 февраля в милицию обратился законный представитель без вести пропавшего с просьбой оказать содействие в поисках несовершеннолетнего. По его словам ребенок в 17.00 вышел из частного дома в переулке Каменный и больше не вернулся», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека

На место поисков выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД. Ребенок был найден ими в районе жилмассива «Чон-Арык».