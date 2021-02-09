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Происшествия

Милиция просит опознать тело, найденное еще летом. Осторожно, фото!

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека почти полгода не могут установить личность найденного ими мертвым человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД.

Милиционеры просят общественность помочь в его опознании.

«30 августа 2020 года в 10.12 в микрорайоне «Джал» по улице Тыналиева был обнаружен труп мужчины азиатской внешности примерно 50-55 лет. Следственная служба УВД Ленинского района данный факт зарегистрировала в ЕРПП. Приметы неизвестного: рост 175-180 сантиметров, волосы короткие седые, лицо овальное, плотного телосложения. Особые приметы: передние зубы из желтого металла. Был одет в черную футболку, черные джинсовые брюки. Его могли звать Кенжебек, или Кеша», — сказали в управлении.

В милиции просят оказать содействие по установлению личности мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0705450553, 0553102465, 0312352605 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182727/
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