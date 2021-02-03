Патрульная милиция напомнила об ответственности за подложные номерные знаки

Управление Патрульной службы милиции Бишкека напоминает об ответственности за управление авто с подложными номерными знаками. Об этом сообщили в ведомстве.

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По его данным, водители все чаще используют поддельные госномера, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД, потому что подложки не позволяют «Безопасному городу» автоматически выписывать постановления.

Сейчас за езду с подложными или поддельными государственными номерными знаками водителей автомобилей штрафуют от 20 до 30 тысяч сомов. За подделку госномера нарушителю грозит штраф от 30 до 60 тысяч.

Патрульная служба милиции призывает всех граждан не нарушать законодательство и соблюдать Правила дорожного движения.