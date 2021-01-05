Несоблюдение норм пожарной безопасности. Названа причина пожара в точке фастфуда

При взрыве газового баллона в точке фастфуда в Таласской области пострадали близлежащие пункт продажи сотовых телефонов и парикмахерская. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

Для ликвидации пожара были привлечены два противопожарных расчета, бригада скорой медицинской помощи.

Уточняется, что причиной возгорания стало несоблюдение мер пожарной безопасности.

В настоящее время устанавливается сумма материального ущерба.

Отметим, что 4 января в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района в точке общественного питания вспыхнул пожар. В результате происшествия 10 человек получили ожоги различной степени, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.