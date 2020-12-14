В Бишкеке задержан мошенник. Брал машины в аренду и продавал

Участковые Октябрьского РУВД Бишкека задержали 32-летнего подозреваемого в мошенничестве. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УВД. Отмечается, что милиция разыскивала его почти год.

«25 января 2019 года с заявлением в милицию обратилась гражданка К.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина Ч.А., который в июне 2018 года взял в аренду машину Honda Fit стоимостью 290 тысяч сомов и продал ее», — говорится в сообщении.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось найти и задержать. Следствие считает, что пострадавших от рук злоумышленника может быть больше. Тех, кто владеет какой-либо информацией о задержанном, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0501901790, 0990102278 и 102.