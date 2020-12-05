В пожарах в Чуйской области погибли 11 человек

В Чуйской области количество пожаров уменьшилось на 40,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По ее данным, за 11 месяцев 2020 года по Чуйской области произошло 648 возгораний, в 2019-м — 1 тысяча 89.
В пожарах погибли 11 человек, в прошлом году — 13. В этом году спасли товарно-материальные ценности на 139 миллионов сомов.
Основными причинами возгораний являются:
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов;
- неосторожное обращение с огнем;
- детская шалость с огнем;
- неосторожность при курении.