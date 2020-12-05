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Происшествия

В пожарах в Чуйской области погибли 11 человек

В Чуйской области количество пожаров уменьшилось на 40,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, за 11 месяцев 2020 года по Чуйской области произошло 648 возгораний, в 2019-м — 1 тысяча 89.

В пожарах погибли 11 человек, в прошлом году — 13. В этом году спасли товарно-материальные ценности на 139 миллионов сомов.

Основными причинами возгораний являются:

  • нарушение правил эксплуатации электрооборудования;
  • нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов;
  • неосторожное обращение с огнем;
  • детская шалость с огнем;
  • неосторожность при курении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175603/
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