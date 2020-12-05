В пожарах в Чуйской области погибли 11 человек

В Чуйской области количество пожаров уменьшилось на 40,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, за 11 месяцев 2020 года по Чуйской области произошло 648 возгораний, в 2019-м — 1 тысяча 89.

В пожарах погибли 11 человек, в прошлом году — 13. В этом году спасли товарно-материальные ценности на 139 миллионов сомов.

Основными причинами возгораний являются: