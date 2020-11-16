Крупный пожар в селе Аламедин. Горят дом и СТО

В селе Аламедин Чуйской области в одном из частных домов произошел пожар. Информацию 24.kg подтвердили в МЧС.

Очевидцы также сообщают, что горит станция техобслуживания. Видео опубликовали в Telegram-канале «Короче».

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21.02. Для локализации огня на место направлено три пожарных расчета.

«Пожар локализован в 22.29, ликвидация продолжается. Пресечено дальнейшее распространение огня на близрасположенные объекты», — рассказали в МЧС.

О жертвах не сообщается.