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Происшествия

Крупный пожар в селе Аламедин. Горят дом и СТО

В селе Аламедин Чуйской области в одном из частных домов произошел пожар. Информацию 24.kg подтвердили в МЧС.

Очевидцы также сообщают, что горит станция техобслуживания. Видео опубликовали в Telegram-канале «Короче».

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21.02. Для локализации огня на место направлено три пожарных расчета.

«Пожар локализован в 22.29, ликвидация продолжается. Пресечено дальнейшее распространение огня на близрасположенные объекты», — рассказали в МЧС.

О жертвах не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173108/
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