Ехал с подложным транзитным номером. Водителя Toyota задержали

В Бишкеке задержали еще одного водителя авто с подложным госномером. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

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По ее данным, патрульные остановили водителя Toyota Avalon, нарушившего ПДД на пересечении улицы Осмонкула с проспектом Жибек Жолу.

В ходе проверки установили, что 28-летний водитель ехал на своей машине с подложным транзитным номером, но при этом в салоне авто находился его реальный госномер.

Автомобиль поставили на специализированную стоянку, водителя передали следственно-оперативной группе УВД Ленинского района.