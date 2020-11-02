11:22
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Происшествия

Ехал с подложным транзитным номером. Водителя Toyota задержали

В Бишкеке задержали еще одного водителя авто с подложным госномером. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Читайте по теме
Еще одного водителя с подложным госномером задержали в Бишкеке

По ее данным, патрульные остановили водителя Toyota Avalon, нарушившего ПДД на пересечении улицы Осмонкула с проспектом Жибек Жолу.

В ходе проверки установили, что 28-летний водитель ехал на своей машине с подложным транзитным номером, но при этом в салоне авто находился его реальный госномер.

Автомобиль поставили на специализированную стоянку, водителя передали следственно-оперативной группе УВД Ленинского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171554/
просмотров: 806
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали водителя тонированного авто, нарушившего ПДД
В Бишкеке оштрафовали водителей свадебного кортежа за тонировку
Вскрыл чужой автомобиль. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже
Нарушал ПДД и транслировал это в Instagram. Водителя задержали
В Бишкеке задержали подозреваемого в краже бытовой техники со склада
«Ленд Крузер» с подложным госномером задержали в Бишкеке
В Бишкеке за неделю Правила дорожного движения нарушили 2 тысячи 673 водителя
Еще одного водителя с подложным госномером задержали в Бишкеке
Управлял тонированным авто с подложными номерами. Водителя Mercedes задержали
Пьяный водитель предъявил милиции удостоверение несуществующего ведомства
Популярные новости
Задержан главный ветеринар страны Калысбек Жумаканов. Подозревается в&nbsp;коррупции Задержан главный ветеринар страны Калысбек Жумаканов. Подозревается в коррупции
В&nbsp;Бишкеке члены ОПГ вымогали деньги у&nbsp;иностранца для помощи Камчи Кольбаеву В Бишкеке члены ОПГ вымогали деньги у иностранца для помощи Камчи Кольбаеву
В&nbsp;Бишкеке женщина сбила ребенка. Момент происшествия попал на&nbsp;видео В Бишкеке женщина сбила ребенка. Момент происшествия попал на видео
Уголовного дела не&nbsp;будет. В&nbsp;милиции прокомментировали избиение студентов МУКа Уголовного дела не будет. В милиции прокомментировали избиение студентов МУКа
Бизнес
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают акцию до&nbsp;1&nbsp;декабря Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
MegaCom продлевает подключение к&nbsp;тарифам для школьников и&nbsp;студентов MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов
2 ноября, понедельник
11:20
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 ноя...
11:15
COVID-19. В мире заразились 46,4 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек
11:10
Битва за здания. Почему хотят объединить психиатрию и наркологию
11:04
В ДТП на автотрассе Бишкек — Нарын — Торугарт погиб один человек
10:53
Выборы президента. До 10 ноября будут опубликованы списки избирателей