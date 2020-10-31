Канистры с контрабандным бензином спрятали под мешками с цементом

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли незаконный провоз ГСМ на территорию Кыргызстана. Об этом сообщила ГПС КР.

По ее данным, на КПП со стороны Казахстана прибыли два автомобиля «Мерседес-Спринтер» под управлением граждан Кыргызстана. В ходе досмотра пограничный наряд обнаружил канистры с ГСМ (бензин), которые спрятали под мешками с цементом.

Фото пресс-службы ГПС КР. Контрабандный бензин

Водители пытались провезти 670 литров ГСМ без документов. После оформления водителей и ГСМ передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.