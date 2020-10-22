Таможенники и Финпол выявили контрафакт на 4,7 миллиона рублей

Сотрудниками Гостаможенной службы совместно с Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями выявлен контрафактный товар на 4 миллиона 770,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

По ее данным, на стоянке пункта пропуска «Ак-Тилек» в трех автомашинах марки «Мерседес-Бенц Спринтер» обнаружены 1 миллион 976 тысяч сигарет «Прима Дона» и «Беломорканал». У товара были акцизные марки Российской Федерации без каких-либо соответствующих документов.

Согласно заключению производителя, сигареты являются контрафактными и акцизные марки на них поддельные.

«Ущерб производителю в виде упущенной выгоды составил 4 миллиона 770,5 тысячи рублей. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Материалы дела переданы по подследственности для принятия мер в соответствии с законодательством», — подчеркнули в ГТС.