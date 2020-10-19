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Экс-зампредседателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-зампредседателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиля Жамгырчиева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно также, что, помимо Жамгырчиева, на допросе находится и бывший замруководителя аппарата правительства Бакытбек Калмуратов.

«По предварительным данным, обоих доставили в АКС ГКНБ в рамках следственного поручения следователя. Бакытбек Калмуратов и Эмиль Жамгырчиев фигурируют в деле о контрабанде с утиным мясом», — заявили редакции.

Напомним, что ранее Эмиль Жамгырчиев отрицал причастность к делу о контрабанде и вымогательстве денег.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169832/
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