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Сюжет: Беспорядки после выборов

Милиция ищет мужчину, избившего девочку в ТРК «Дордой Моторс»

Милиция ищет мужчину, избившего девочку в ТРК «Дордой Моторс». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.
 
Ранее сообщалось, что в соцсети İnstagram опубликовано видео, где, предположительно, на рынке «Дордой моторс», расположенном по улице Дэн Сяопина, неизвестный мужчина избивает девушку.
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.
 
В настоящее время ведется расследование и проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию мужчины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168795/
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