Милиция ищет мужчину, избившего девочку в ТРК «Дордой Моторс». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Ранее сообщалось, что в соцсети İnstagram опубликовано видео, где, предположительно, на рынке «Дордой моторс», расположенном по улице Дэн Сяопина, неизвестный мужчина избивает девушку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

В настоящее время ведется расследование и проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию мужчины.