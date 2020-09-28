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Происшествия

56 тонн ГСМ пытались незаконно ввезти в Кыргызстан из Казахстана

Накануне, 27 сентября, пограничники контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар-автодорожный» пресекли незаконный провоз ГСМ на территорию Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, на КПП «Чалдыбар-автодорожный» со стороны Казахстана прибыла грузовая автомашина Freightliner Columbia под управлением кыргызстанца. При досмотре пограничный наряд выявил ГСМ с запахом бензина. Однако в сопроводительных документах было указано, что перевозится «смесь легких углеводородов — компонент топлива для двигателя внутреннего сгорания».

Позже на тот же КПП приехал автомобиль Volvo-VN660 тоже под управлением гражданина КР. В сопроводительных документах было указано, что перевозится «смесь легких углеводородов — компонент топлива для двигателя внутреннего сгорания».

«Но в ходе досмотра транспортных средств выявилось, что водители грузовых автомашин пытались провезти на территорию Кыргызстана 56 тонн ГСМ без соответствующих документов. В обоих случаях водители и топливо переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166680/
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