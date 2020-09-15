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Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ДТП с советником полпреда Таласа. Стали известны результаты экспертизы

В крови погибшего в результате ДТП с участием советника полпреда Таласской области Аската Асыкулова найдены признаки легкого алкогольного опьянения. Об этом 24.kg сообщили родственники Аската Асыкулова.

По их словам, к такому выводу пришел судебно-медицинский эксперт А.Молдогазиева. Решение будет обжаловано.

«В заключении судмедэксперта А.Молдогазиевой указывается, что сам Марслатбек Шералиев также был пьяным. В его крови обнаружено 1,4 процента этилового спирта. При этом в крови нашего родственника якобы обнаружен спирт в количестве 0,93 процента. Аскат с седьмого класса пять раз в день читал намаз. Как можно говорить, что у него было легкое опьянение? Шералиев в день произошедшего даже не мог нормально встать», — возмутились родственники.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165118/
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