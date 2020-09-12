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В милиции рассказали подробности ограбления квартиры экс-вице-мэра

По факту кражи в квартире экс-вице-мэра Бишкека Татьяны Кузнецовой возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

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Уточняется, что 12 сентября в УВД Октябрьского района с заявлением обратился муж бывшей чиновницы. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые в этот день ограбили его квартиру.

В УВД Октябрьского района подтвердили, что факт кражи зарегистрирован в ЕРПП. Кража произошла в период с 10.00 до 14.00.

«Неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру потерпевшего, расположенную в многоэтажном доме 7-го микрорайона, откуда украли золотые изделия и деньги. Сумма ущерба устанавливается. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. В рамках досудебного производства проводятся разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию причастных к преступлению лиц», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164976/
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