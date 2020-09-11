В секретариате Совета безопасности рассказали подробности дела о задержании со взяткой сотрудника ГКНБ по Октябрьскому району.

Отмечается, что 19 августа 2020-го в Генеральную прокуратуру поступило заявление от кыргызстанки о принятии мер в отношении сотрудника ГСБЭП по имени Санжар. Он вымогал у нее $3 тысячи за положительное решение вопроса, связанного с установлением отцовства ее старшего ребенка в загсе. Заявление было передано на рассмотрение Финполу.

«Во время проверки установлено, что работник по имени Санжар в ГСБЭП не значился. 4 сентября этого года его задержали как лжесотрудника. Был и второй задержанный, который находился в салоне автомашины. Им оказался бывший работник Девятой службы ГКНБ, уволенный в 2016-м. Сотрудникам Финпола о принадлежности задержанного органам национальной безопасности стало известно только после его задержания. Следует отметить, что при процессуальном оформлении задержанного присутствовали работники службы собственной безопасности ГКНБ», — рассказали в Совбезе.

При этом во время служебного расследования выяснилось, что задержанный сотрудник ГКНБ 4 сентября самовольно оставил место службы и в течение рабочего дня трижды встречался с заявительницей. Около 22.00 его задержали при получении взятки.

«Согласно данным кадрового аппарата ГКНБ, ранее он проходил службу в Девятой службе ведомства. Там был водителем Дамира Мусакеева, а в 2016 году приказом бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева переведен на оперативную должность и направлен в Главное управление ГКНБ по Бишкеку. Последняя занимаемая должность — старший уполномоченный Октябрьского РО ГУ ГКНБ по столице», — заметили в Совете безопасности.

Задержанного не водворили в ИВС ГУВД Бишкека из-за отсутствия анализа на коронавирус. Поэтому 5 сентября 2020-го руководителем следственной группы мужчина был направлен в центр госсанэпиднадзора столицы для определения коронавирусной инфекции. Исследование показало наличие у него COVID-19.

«6 сентября текущего года задержанному вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 204 «Мошенничество» и 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После этого прокуратура Бишкека обратилась в Первомайский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следственным судьей отказано в удовлетворении ходатайства и избрана в отношении подозреваемого мера пресечения в виде домашнего ареста. Поэтому 10 сентября столичная прокуратура в судебную коллегию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда внесла апелляционное представление об отмене постановления следственного судьи и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения. 9 сентября Генеральная прокуратура досудебное производство передала в Военную прокуратуру. Служба собственной безопасности ГКНБ проводит разъяснительную работу с близкими родственниками задержанного сотрудника по недопущению оказания морально-психологического давления на заявительницу и предупреждению невмешательства в ход расследования уголовного дела», — заключили в Совбезе.