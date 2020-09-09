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Крупную партию героина обнаружили у гражданина Таджикистана в Баткене

В Баткенской области задержали гражданина Таджикистана с особо крупной партией героина. Об этом сообщает Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Уточняется, что у 38-летнего Ю.Х. в ходе обыска в салоне автомобиля обнаружены свертки со специфическим запахом уксусного ангидрида.

«Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество — героин. Из незаконного оборота изъято 2 килограмма 600 граммов героина. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в СБНОН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164636/
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