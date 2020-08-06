В Москве кыргызстанцы не поделили годовалого малыша и бросили его на улице

Кыргызстанцы — родители годовалого мальчика бросили его в коляске ночью на улице в Москве. Как выяснилось позже, они просто не смогли определиться, с кем останется ребенок при разводе, пишет «Московский комсомолец».

Одинокую коляску с малышом, который плакал, заметил случайный прохожий и позвонил в полицию. Ребенка доставили в детскую клинику, а полицейские стали искать его мать.

Нашли быстро. Родителями оказались граждане Кыргызстана, которые поссорились пару недель назад, женщина съехала от супруга. Мальчик остался с отцом и бабушкой, но вскоре остро встала проблема по постоянному уходу за малышом.

Мужчина решил оставить сына на попечении тети. Накануне случившегося мужчина привез ей ребенка, но они поругались и разошлись, оставив малыша одного у подъезда.

Чуть позже сотрудники правоохранительных органов разыскали мать ребенка. 34-летняя женщина рассказала, что случайно оставила сына на улице.

В прокуратуре проводят проверку и дадут оценку соблюдению прав несовершеннолетнего и исполнению родителями их обязанностей по воспитанию детей.