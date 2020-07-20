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Происшествия

На Иссык-Куле два дня искали тело утонувшего 25-летнего жителя Новопавловки

В селе Чок-Тал Иссык-Кульского района утонул 25-летний житель села Новопавловка. Об этом 24.kg сообщили в районном отделе ЧС.

По данным начальника райотдела ЧС Алмаза Дюшеева, накануне молодой человек вместе с друзьями приехал на отдых. Сообщение о несчастном случае в центре отдыха «Париж» поступило к спасателям вчера, 19 июля, около 19.00. На место происшествия выехала группа водолазов.

«Наши ребята без промедления облачились в водолазное снаряжение и ушли под воду. Но все работы по поиску парня пришлось отложить с наступлением темноты. Кроме этого, свою лепту внесла и непогода. С озера дул шквалистый ветер, и была большая волна», — рассказал Алмаз Дюшеев.

По его словам, сегодня поиски возобновили и водолазы приступили к работе. «Тело молодого человека нашли на пятнадцатиметровой глубине. Больше часа спасателям пришлось практически на ощупь прочесывать каждый сантиметр дна, в районе поиска была плохая видимость. Тело молодого человека было извлечено на берег и передано сотрудникам милиции», — добавил спасатель.

Он отметил, что в этом месте своеобразный рельеф прибрежной зоны. «Всего пару шагов от берега и человек попадает на большую глубину», — рассказал нам Алмаз Дюшеев.

Со слов очевидцев, на месте удалось восстановить предварительную картину произошедшего несчастного случая. Погибший решил переплыть небольшой залив. Но сил ему хватило отплыть от берега всего метров 15. Возможно, от холодной воды начались судороги конечностей или волна накрыла его с головой, он просто захлебнулся.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160108/
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