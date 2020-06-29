Контрабанда топлива. Гражданин Узбекистана пытался ввезти в Кыргызстан ГСМ

Гражданин Узбекистана пытался ввезти в Кыргызстан дизельное топливо. Об этом сообщает Государственная пограничная служба КР.

По ее данным, 27 июня пограничники контрольно-пропускного пункта «Чечме-автодорожный» пресекли провоз контрабандного ГСМ.

В ходе проверки автомашины КамАЗ под управлением гражданина Узбекистана Д.А. пограничный наряд обнаружил дополнительный бак кустарного производства, не указанный в документах автомобиля, в котором находилось более 2,5 тонны дизельного топлива.

Фото ГПС КР. Контрабанда ГСМ

После составления соответствующих документов задержанный и ГСМ переданы сотрудникам территориального подразделения ГТС КР.