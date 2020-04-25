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Происшествия

В Караколе безработная женщина от отчаяния пыталась покончить с собой

В Караколе 42-летняя женщина пыталась покончить с собой. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что 3 апреля из Каракольской городской больницы в милицию поступило сообщение о женщине с лекарственным отравлением.

«Выяснилось, что женщина наглоталась таблеток, а затем сама пришла в больницу. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. В объяснительной пациентка написала, что с супругом развелась, у нее двое маленьких детей. Один из них болен. Она работала на бирже труда, но в связи с карантином осталась без заработка. На такой шаг она решилась от отчаяния, но осознав, что у нее двое детей, одумалась и пришла в больницу», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151121/
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