Жестокое избиение в Бостери. Стали известны подробности драки

По факту избиения мужчины в селе Бостери возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что 21 апреля примерно в 22.20 в дежурную часть со станции скорой помощи поступило сообщение о пациенте с телесными повреждениями.

«Милиция установила, что неизвестные избили 33-летнего жителя села Бостери. Из-за полученных травм головы мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Иссык-Кульской районной больницы. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжких телесных повреждений» УК КР. Назначены судмедэкспертизы», — сообщили в УВД.

Из собственных источников редакции стало известно, что мужчину избили односельчане.

«По предварительным данным, его били по голове железной арматурой. В ночь, когда все произошло, пострадавший вместе с двумя приятелями занимался в местном спортзале. В этот момент к нему пришли односельчане и стали его бить. Один из друзей пытался разнять мужчин, но в итоге пострадал сам. От госпитализации последний отказался», — рассказали редакции.