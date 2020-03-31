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Происшествия

На Иссык-Куле виновнице ДТП со смертельным исходом ужесточили наказание

Виновнице ДТП в Иссык-Кульской области, где погибли пять человек, ужесточили наказание. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

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Уточняется, что сторона потерпевших не согласилась с приговором первой инстанции и обжаловала его в областном суде.

«Иссык-Кульский районный суд приговорил Елену Ф. к восьми годам лишения свободы. Вторая инстанция изменила это решение. Женщина приговорена к девяти годам лишения свободы с запретом на право управлять транспортом три года. Кроме того, суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч сомов в доход государства. Приговор вступает в силу с момента оглашения», — сообщили редакции.

Напомним, автокатастрофа со смертельным исходом произошла между селами Сары Камыш и Кызыл Орук в августе 2019-го. Водитель BMW Х5 в нетрезвом состоянии выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148592/
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