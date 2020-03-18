Погранслужба проводит расследование по факту попытки суицида в Баткене

Пограничная служба проводит внутреннее расследование по факту попытки суицида солдата срочной службы в Баткенской области. Об этом 24.kg сообщил председатель ГПС Уларбек Шаршеев.

Читайте по теме В Баткене военнослужащий Пограничной службы пытался застрелиться

Он подтвердил, что военнослужащий действительно несколько раз стрелял в воздух. Однако подробности ЧП пообещал представить позже.

«В настоящий момент Военная прокуратура Баткенского гарнизона проводит расследование произошедшего. Действительно факт попытки суицида имеется. Однако для того чтобы выяснить причины, мы должны провести свое служебное расследование», — сказал Уларбек Шаршеев.