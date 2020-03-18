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Сюжет: ЧП в армии

Погранслужба проводит расследование по факту попытки суицида в Баткене

Пограничная служба проводит внутреннее расследование по факту попытки суицида солдата срочной службы в Баткенской области. Об этом 24.kg сообщил председатель ГПС Уларбек Шаршеев.

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Он подтвердил, что военнослужащий действительно несколько раз стрелял в воздух. Однако подробности ЧП пообещал представить позже.

«В настоящий момент Военная прокуратура Баткенского гарнизона проводит расследование произошедшего. Действительно факт попытки суицида имеется. Однако для того чтобы выяснить причины, мы должны провести свое служебное расследование», — сказал Уларбек Шаршеев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146828/
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