В селе Орто-Сай неизвестные пытались похитить 11-летнего мальчика

Милиция разыскивает неизвестных людей, которые пытались похитить несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Уточняется, что 11 марта в милицию с письменным заявлением обратилась жительница столицы С.М. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые в этот же день примерно в 13.45 в районе села Орто-Сай на автомашине марки Honda Accord пытались похитить ее 11-летнего сына.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Похищение человека» УК КР. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия», — сообщили в УВД.