В Таласской области задержали грузовик, незаконно перевозивший топливо

Задержана очередная грузовая автомашина с ГСМ без документов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, во время рейда сотрудники управления обеспечения безопасности дорожного движения (УОБДД) Таласской области задержали грузовой фургон Меrcedes-Benz 814. В ходе осмотра установлено, что в грузовом отсеке машины имеются пластиковые емкости, наполненные ГСМ общей массой около семи тонн без разрешительных документов.

«Автомобиль вместе с грузом водворен на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. По делу ведется досудебное производство», — подчеркнули в ГСБЭП.