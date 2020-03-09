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Происшествия

В Таласской области задержали грузовик, незаконно перевозивший топливо

Задержана очередная грузовая автомашина с ГСМ без документов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, во время рейда сотрудники управления обеспечения безопасности дорожного движения (УОБДД) Таласской области задержали грузовой фургон Меrcedes-Benz 814. В ходе осмотра установлено, что в грузовом отсеке машины имеются пластиковые емкости, наполненные ГСМ общей массой около семи тонн без разрешительных документов.

«Автомобиль вместе с грузом водворен на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. По делу ведется досудебное производство», — подчеркнули в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145889/
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