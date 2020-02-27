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Происшествия

Украл автоприцепы на 250 тысяч сомов. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже автомобильных прицепов на 250 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже автомобильных прицепов на 250 тысяч сомов

Отмечается, что неизвестные 28 января 2020 года украли два прицепа с автостоянки возле улицы Ауэзова, после чего сдали их в пункты приема цветного металла. Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

38-летнего подозреваемого Е.Э. задержали и водворили в ИВС. В данное время продолжается расследование в рамках досудебного производства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144942/
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