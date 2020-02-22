Патрульная машина вновь попала в ДТП в Бишкеке

В Бишкеке машина управления Патрульной службы милиции попала в ДТП. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Короче».

Авария произошла на пересечении улиц Горького и Абдырахманова.

В правоохранительных органах 24.kg сообщили, что в машине инспекторов находился нарушитель. Его везли с освидетельствования.

«Патрульная машина двигалась по улице Горького. Автомобиль ехал с проблесковыми маячками. На пересечении с улицей Абдырахманова он столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили редакции.

Отметим, что с начала года это третье ДТП с участием автомобиля Патрульной службы милиции.