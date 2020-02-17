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Происшествия

В Кызыл-Кие у мужчины украли почти полмиллиона сомов. Подозреваемых задержали

В городе Кызыл-Кие милиция раскрыла крупную кражу денег. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Уточняется, что 7 января 51-летний мужчина оставил автомобиль марки Matiz возле дома. В то время как он открывал ворота, неизвестные в медицинских масках разбили стекло машины и забрали из салона сумку, в которой было 460 тысяч сомов.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. Во время оперативно-следственных мероприятий двое подозреваемых задержаны в Бишкеке. Оба они неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один из них судим 10 раз. Задержанные водворены в ИВС», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143887/
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