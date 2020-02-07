Задержаны парни, которые воровали мобильные телефоны в больницах Бишкека

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемых в совершении серии краж мобильных телефонов в Детской клинической больнице скорой медицинской помощи № 3 и Нацгоспитале. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

По ее данным, в декабре 2019 года с заявлением о краже двух мобильных телефонов общей стоимостью 37,5 тысячи сомов из палаты в Детской клинической больнице скорой медицинской помощи № 3 обратилась гражданка Р.Ж. 9 января 2020-го с заявлением обратилась гражданка К.К., которая указала, что в этой же больнице у нее украли два мобильных телефона общей стоимостью 25 тысяч сомов.

5 февраля текущего года в УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин А.У., сообщивший о пропаже мобильного телефона стоимостью 17 тысяч сомов в одной из палат отделения урологии Национального госпиталя при Минздраве.

Все факты были зарегистрированы в ЕРПП УВД Октябрьского района, начато досудебное производство по статье «Кража».

Задержаны подозреваемые Т.А. и Н.Т., оба 1998 года рождения, которые добровольно выдали мобильные телефоны. Они водворены в ИВС ГУВД столицы.

Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.