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Происшествия

Крупную партию ГСМ незаконно ввезли в Кыргызстан

Фото пресс-службы ГСБЭП. Задержанные цистерны с топливом

В Кыргызстане выявили факт ввоза ГСМ под видом газового конденсата. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, во время рейда в Чуйской области задержали четыре вагона-цистерны. По документам в них должен был находиться газовый конденсат, но экспертиза показала, что в них ввезли более 200 тонн бензина.

Нанесен ущерб в особо крупном размере — около 2 миллионов сомов в виде непоступивших налоговых платежей.

«Хозяева груза готовы оплатить нанесенный государственному бюджету ущерб», — подчеркнули в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142846/
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