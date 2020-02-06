Крупную партию ГСМ незаконно ввезли в Кыргызстан

В Кыргызстане выявили факт ввоза ГСМ под видом газового конденсата. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, во время рейда в Чуйской области задержали четыре вагона-цистерны. По документам в них должен был находиться газовый конденсат, но экспертиза показала, что в них ввезли более 200 тонн бензина.

Нанесен ущерб в особо крупном размере — около 2 миллионов сомов в виде непоступивших налоговых платежей.

«Хозяева груза готовы оплатить нанесенный государственному бюджету ущерб», — подчеркнули в ГСБЭП.