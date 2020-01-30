В Чуйской области мужчина обокрал магазин, в котором работают пенсионеры

В селе Новопавловка Сокулукского района Чуйской области неизвестный мужчина забрал деньги из кассы магазина, в котором работают пенсионеры. Об этом сообщила пользователь соцсетей Насикат Султанкулова.

«В Новопавловке среди белого дня этот нелюдь забрал всю кассу. Это продуктовый павильон, где работают пенсионеры, пусть все знают его лицо», — написала она в публикации.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в магазине.

Видно, как мужчина, находясь в продуктовом магазине, вытаскивает из кассы деньги и покидает помещение.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что 25 января в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратилась 65-летняя местная жительница. Она сообщила, что 24 января неизвестный похитил из кассы магазина 4,5 тысячи сомов.

Факт зарегистрировали по статье 90 «Кража в незначительном размере» УК КР.

Сотрудники ОВД Сокулукского района проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию причастных лиц.