В Чуйской области компания незаконно перерабатывала газовый конденсат в бензин

В Московском районе Чуйской области выявили факт злоупотребления в коммерческой организации. Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

Проверка выявила, что ОсОО «Э.» перерабатывает пентановую фракцию (газовый конденсат), потом с добавлением присадок выпускает бензин марки АИ-92 на одной из нефтебаз Московского района. Однако в условиях нефтебазы делать это невозможно. Кроме того, у компании не было разрешения на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

У компании нет экологического паспорта, она не производила платежи в бюджет. Проверка установила, что с ноября 2019 года ОсОО ввезло по железной дороге 3 тысячи 605 тонн пентановой фракции.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) УК КР. Устанавливается ущерб.