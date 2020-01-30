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Происшествия

В Чуйской области компания незаконно перерабатывала газовый конденсат в бензин

В Московском районе Чуйской области выявили факт злоупотребления в коммерческой организации. Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

Проверка выявила, что ОсОО «Э.» перерабатывает пентановую фракцию (газовый конденсат), потом с добавлением присадок выпускает бензин марки АИ-92 на одной из нефтебаз Московского района. Однако в условиях нефтебазы делать это невозможно. Кроме того, у компании не было разрешения на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

У компании нет экологического паспорта, она не производила платежи в бюджет. Проверка установила, что с ноября 2019 года ОсОО ввезло по железной дороге 3 тысячи 605 тонн пентановой фракции.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) УК КР. Устанавливается ущерб.

«Ранее сотрудниками ГСБЭП выявлен аналогичный факт. Компания завозила печное топливо в крупных масштабах (1 миллион 143 тысячи 745 литров) и якобы перерабатывала его в дизельное топливо без необходимых разрешений и экологического паспорта. Ущерб за загрязнение окружающей среды по делу полностью возместили, уплачен акцизный налог на сумму более 1,5 миллиона сомов», — подчеркнули в Финполе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142038/
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