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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

В войсковой части ГПС потеряли солнечные батареи. Прокуратура ведет проверку

В войсковой части № 2001 Государственной пограничной службы потеряли солнечные батареи. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ущерб составил более чем 1,5 миллиона сомов.

В пресс-службе Генпрокуратуры 24.kg подтвердили эту информацию. По данным надзорного органа, в настоящий момент Военная прокуратура Баткенского гарнизона проводит проверку. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

В Погранслужбе редакции сообщили, что недостачу солнечных батарей выявило само ведомство в ходе проверки, проводимой в частях и соединениях по указанию руководства ГПС КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141588/
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