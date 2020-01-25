В войсковой части ГПС потеряли солнечные батареи. Прокуратура ведет проверку

В войсковой части № 2001 Государственной пограничной службы потеряли солнечные батареи. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ущерб составил более чем 1,5 миллиона сомов.

В пресс-службе Генпрокуратуры 24.kg подтвердили эту информацию. По данным надзорного органа, в настоящий момент Военная прокуратура Баткенского гарнизона проводит проверку. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

В Погранслужбе редакции сообщили, что недостачу солнечных батарей выявило само ведомство в ходе проверки, проводимой в частях и соединениях по указанию руководства ГПС КР.