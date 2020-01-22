Машину, незаконно перевозившую ГСМ, задержали в Панфиловском районе

В Панфиловском районе Чуйской области задержали машину, которая перевозила топливо без документов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, финполовцы задержали автомобиль «Форд Транзит». В его грузовом отсеке спрятали бочки, наполненные жидкостью со специфическим запахом общим объемом около 1 тысячи литров. Сопроводительных документов на груз не было.

«Автомобиль водворили на штрафную стоянку до выяснения всех обстоятельств», — подчеркнули в ГСБЭП.