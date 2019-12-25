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Сюжет: Насилие над детьми

В Токтогуле учителя обвинили в избиении ученика. Не понравился рюкзак мальчика

Токтогульский районный суд назначил комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу ученику 10-го класса, обвинившему директора школы в избиении.

В постановлении суда говорится, что следствием установлено: учитель позвал 10-классника к себе в кабинет. Превысив свои полномочия, он семь-восемь раз ударил его головой о стену. Причиной такого поведения стало то, что мальчик носит рюкзак, который не соответствует стандартам, установленным в учебном заведении.

Уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что обвиняемый потребовал назначить комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу школьнику.

Потерпевшие выступали против, но суд удовлетворил ходатайство обвиняемого.
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