Похитил девушку для женитьбы. Милиция задержала подозреваемого в ала качуу

В Сокулуке задержан парень, который подозревается в краже девушки с целью вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 19 декабря в УВД Ленинского района с заявлением обратилась жительница столицы С.К. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые похитили ее родственницу, 2000 года рождения. По словам женщины, в тот день примерно в 18.30 несколько парней схватили девушку рядом с домом по улице Тыналиева, усадили в автомашину «Дэу Нексия» и увезли, очевидно, с целью вступления в брак.

Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Ленинского района и сразу же начали досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

«В ходе активных поисковых и разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого Ч.Д., 1997 года рождения. Он доставлен в следственную службу УВД Ленинского района», — уточнила пресс-служба.

Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый в похищении девушки

В настоящее время проводится расследование в рамках досудебного производства.