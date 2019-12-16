Алкоголь на 55 тысяч сомов украли из супермаркетов четверо мужчин. Их задержали

В Бишкеке милиция задержала подозреваемых в совершении серийных краж дорогих алкогольных напитков из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратились сотрудники охраны трех столичных гипермаркетов. Они просили принять меры в отношении группы неизвестных лиц, которые украли марочный алкоголь. Общая сумма украденного составила более 55 тысяч сомов.

«Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Работники УВД Октябрьского района задержали подозреваемых — 18-летнего Б.Д., 24-летнего Н.Б., 25-летнего С.Б., 28-летнего Б.И. и 29-летнего Н.Р. Октябрьский районный суд избрал им меру пресечения в виде ареста», — отметили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: ‭0550312800, 0703060508 и 102.