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Происшествия

В городе Ош у члена ОПГ изъяли около двух килограммов героина

В Оше по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков задержан 33-летний А.Р. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

Уточняется, что милиционеры провели спецоперацию и выявили устойчивый канал сбыта героина в особо крупном размере.

пресс-службы СБНОН
Фото пресс-службы СБНОН. Героин

«9 декабря сотрудники СБНОН при проведении обыска в одном из домов города Оша обнаружили и изъяли вещество белого цвета со специфическим запахом уксусного ангидрида. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний А.Р. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Согласно заключению экспертизы, обнаруженное и изъятое вещество оказалось героином весом 1 килограмм 870 граммов», — сообщили в СБНОН.
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