В городе Ош сбежал солдат срочной службы МЧС

В Оше сбежал солдат срочной службы МЧС. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что солдату предоставили краткосрочный отпуск с 16 по 17 ноября. Однако в указанное время он не вернулся в войсковую часть.

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«Военнослужащий служит в Республиканском отдельном спасательном отряде. Он должен был прибыть на место службы 17 ноября в 18.00. Молодой человек призван Ошским городским военкоматом. По факту вобуждено уголовное дело. Войсковая часть МЧС также проводит расследование», — сказали редакции.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт самовольного оставления части. В ведомстве заявили, что 18-летний Хабибилло Рахимов был призван на срочную службу в ноябре 2019 года.

«Военнослужащий 16 ноября принял присягу и после этого отправился в увольнительную. Рядовой действительно не вернулся в часть. Материалы по СОЧ Хабибилло Рахимова переданы в Военную прокуратуру Ошского гарнизона», — прокомментировали в МЧС.